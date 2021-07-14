شكرا لقرائتكم خبر عن 108 إصابات بكورونا و9 وفيات في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصر تسجيل 108 حالات إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الثلاثاء ارتفع إلى 283320 من ضمنهم 16412 حالة وفاة.

وأضافت أن 234 متعافيا من الفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219525.