شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون غربيون يطالبون بالحزم .. ورجوي: «رئيسي» متورط بجرائم ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت شخصيات سياسية دولية بتحويل رموز نظام الملالي إلى محاكمة دولية عاجلة إثر جرائمهم ضد الإنسانية، وشددوا خلال كلماتهم في ختام المؤتمر العالمي لإيران الحرة لعام 2021، الذي أُسدل الستار على فعالياته، مساء الإثنين، على أن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي وعددًا من مسؤولي النظام متورطون في المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988، وأكثر من 90% من الضحايا من أعضاء منظمة مجاهدي خلق وأنصارها.

ألكساندر كووندا وزير الدفاع والشؤون الخارجية في التشيك سابقًا، وعضو البرلمان الأوروبي: لا بد أن نقف مع المقاومة الإيرانية ويجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.

وطالبت رئيسة وزراء إستونيا الحالية، كايا كالاس، بمحاسبة رئيس إيران المنتخب، وقالت في كلمة خلال المؤتمر: وقال جان برد وزير الخارجية الكندي الأسبق: يجب عدم اتباع سياسة المهادنة التي فشلت خلال أربعة عقود، وأحيي رئيسة وزراء إستونيا التي طالبت بمحاسبة إبراهيم رئيسي، ونحن في حاجة لرؤساء مثل رئيسة وزراء إستونيا.

وقال وزير الخارجية السابق لفرنسا برنارد كوشنر: إبراهيم رئيسي هو مجرم ولا بد من التحقيق مع هذا الرجل من قِبل المنظمات الأممية، خلال 40 عامًا كان رئيسي أحد الأشخاص الذين مارسوا التعذيب.

وشدد وزير الدفاع والشؤون الخارجية في التشيك سابقًا، وعضو البرلمان ألكساندر كووندا، على أهمية الوقوف مع المقاومة الإيرانية، وأن يتخذ الاتحاد الأوروبي سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني.

وقال المدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكيزي: الطريق الصحيح لمواجهة هذا النظام هو بديل ديمقراطي لهذا النظام الفاسد؛ وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة مريم رجوي، نحن ندعم هذا البديل لتخليص الإيرانيين من الكوارث.

من جهته، قال ماتئو رنتزي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: بعد انتخاب رئيسي ودوره في جرائم، أنا مقتنع بأنه لا يوجد أمل لتحقيق الأمن والسلام، إلا أن نقوم بتغيير جذري، وأنتم قادرون على استمرار النضال، وسأكون جزءًا من هذا النضال.

قاتل محترف

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي في كلمتها: تعيين رئيسي قاتل مجاهدي خلق وجلاد مجزرة عام 1988، هو نهاية الأوهام حول اعتدال النظام ونقطة الانهيار في سياسة استرضاء الحكومات الغربية للنظام الفاشي، وتم تسليم السلطة التنفيذية إلى جزّار، والقضاء لقاتل محترف، ورئيس المجلس التشريعي هو رجل بلطجي قال صراحة: «أنا من حملة العصي، وأفتخر بأننا كنا نضرب بالعصي أنصار مسعود رجوي منذ عام 1979».

وتشير رجوي إلى أن ولاية الفقيه في حالة‌ احتضار، لذا وُضع قطيع من الوحوش على رأس نظامه.

مقاطعة الانتخابات

وأكدت رجوي أن أكثر من 90% من السكان قاطعوا الانتخابات، والإحصائيات المزورة من النظام تعترف بأن 80% من السكان في طهران و70% في شيراز و58% في جميع أنحاء البلاد قاطعوا الانتخابات، وفي تبريز كانت نسبة المشاركة 1.5% فقط!

وأضافت: نعم هي حكومة وسلطة «واحد ونصف بالمائة» من سكان البلاد، وبيت القصيد هو أن الظروف الراهنة متوافرة لإسقاط النظام، والشعب الإيراني في مواجهة قوية مع الترتيبات القمعية للنظام، وعازم على إسقاط نظام ولاية الفقيه.

وتابعت رجوي: المجتمع الدولي أمام اختبار مهم؛ هل سيتعامل مع نظام الإبادة البشرية أم يقف إلى جانب الشعب الإيراني؟

إبراهيم رئيسي مجرم لارتكابه جريمة ضد الإنسانية والإبادة البشرية عام 1988، وبصفته أحد كبار مسؤولي القضاء، لعب في العقود الأربعة الماضية دورًا حاسمًا في إعدام وقتل أبناء الشعب الإيراني.

وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، صرحت بأن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإخفاء القسري والتعذيب، إنما هو تذكير مروع بأن ظاهرة الإفلات من العقاب تسود في إيران.

دور المقاومة

وعن دور المقاومة الإيرانية قالت رجوي: ذات يوم، صبت المقاومة كأس سمّ وقف إطلاق النار على حلقوم خميني. وفي يوم آخر أوقعت المقاومة خامنئي في فخ برنامجه النووي، والآن المقاومة ذاتها ستصب كأس سم حقوق الإنسان في حلقوم نظام ولاية الفقيه.

وزارت رجوي قبل دخول قاعة المؤتمر نصبًا تذكاريًا أقيم في معسكر أشرف الثالث في ألبانيا، معقل المعارضة الإيرانية، لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة البالغ عددهم 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988، والذين دُفن عدد كبير منهم في مقابر جماعية في مقبرة «خاوران»، وقالت: نيابة عن المقاومة الإيرانية أقسم بدماء 30 ألف سجين سياسي أننا سنحرر إيران من حكومة المجازر والإعدامات.

الانتخابات مزورة

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، خلال المؤتمر، إن الانتخابات الإيرانية المزعومة ليست حرة ولا نزيهة، ولا ديمقراطية، مؤكدًا أنها مزورة، وأشار إلى أنه كان واضحًا منذ البداية أن إبراهيم رئيسي هو المرشح الأفضل للمرشد الأعلى، مما يثبت أنه لا يوجد اعتدال لدى النظام الإيراني، ويؤدي إلى مزيد من القمع الداخلي ضد الشعب، وزيادة حدة التدخل الإيراني في العراق وسوريا واليمن. ولفت بولتون إلى أن النظام الإيراني استخدم ميليشيا الحوثي لاستهداف مناطق معينة في المملكة العربية السعودية. من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف لبرمان، في كلمته، إن هناك حلاً واحدًا فعالاً لحل الأزمة في إيران؛ ألا وهو تغيير النظام الحالي، داعيًا الشعب الإيراني - وبدعم منهم - إلى أن يثور ضد النظام، مؤكدًا أن حكومة الملالي في أضعف مراحلها من عام 1979، وأنه جاهز للسقوط بسبب وضعه الاقتصادي والعقوبات. ولفت لبرمان إلى ضرورة محاكمة إبراهيم رئيسي على جرائمه ضد الإنسانية، وأضاف: «علينا أن نقنع إدارة بايدن بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية لدى الشعب الإيراني، وعليه أن يتوقف عن التفاوض بخصوص النووي مع النظام الإيراني».