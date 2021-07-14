شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسيطر على منطقة قرب صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، قوات المقاومة الشعبية، في الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء على إحدى المناطق الواقعة شرق العاصمة صنعاء بحسب ما نقلت مصادر إعلامية يمنية.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير منطقة «آل مسمار» في الجدعان التابعة لمديرية رغوان بمحافظة مأرب، والمحاذية لصنعاء من جهة الشرق.

وشهدت الجبهات الغربية الشمالية بمأرب - وفق مصادر عسكرية وميدانية - خلال الساعات الأولى من يوم أمس، معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة.

فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، أمس، في عملية عسكرية استهدفت مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية جنوب محافظة مأرب.

واستهدف طيران التحالف العربي، مواقع عسكرية للحوثيين في مديرية ماهلية التابعة لمحافظة مأرب، والمحاذية لمحافظة البيضاء، التي تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن طيران التحالف دك بعدّة غارات جوية تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، في ماهلية جنوب غرب مأرب.

بدوره قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «إن مصادر محلية في محافظة صنعاء أكدت قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتصوير مشاهد تمثيلية في وادي وجبال بقلان الواقعة بين مديريتي بني مطر وبلاد الروس». وأضاف الإرياني «إن المشاهد التمثيلية لعناصر مسلحة ترتدي لباس تنظيمي القاعدة، وداعش تحضيرا لنشرها خلال الأيام القادمة على لسان عناصر التنظيمين في محافظة البيضاء‏».

وأشار الإرياني إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من فبركة ميليشيا الحوثي بيانًا على لسان تنظيم القاعدة، حاولت من خلاله تضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني حول طبيعة واصطفاف عناصر التنظيمات الإرهابية من المعارك الدائرة في محافظة البيضاء، والتغطية على التنسيق الميداني بين الطرفين برعاية إيرانية‏.