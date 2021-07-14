أسترازينيكا تبحث تطوير لقاحها لتجنّب حدوث جلطات دموية

13 يوليو , 2021

تدرس شركة أسترازينيكا وعلماء من جامعة أوكسفورد إمكانية، تطوير لقاحهما المضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) لمنع حدوث الجلطات الدموية النادرة، وفقا لمصدر مطلع على الموقف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن المصدر- الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لأنه لم يتم مناقشة البحث بشكل علني- قوله إن العلماء يقومون ببحث في مراحله الأولى بشأن إمكانية تعديل اللقاح بأي طريقة لخفض أو إزالة خطورة العرض الجانبي (الجلطات الدموية) على الرغم من أنه لا يوجد برنامج رسمي أو تمويل للتحقيقات في هذه المرحلة.

وكانت عدة دول قد علّقت استخدام لقاح استرازينيكا في وقت مبكر من العام الجاري بعدما اتضح أن بعض المتلقين أصيبوا بجلطات دموية في المخ مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية، وهو ما أسفر عن وفاة بعض الحالات.

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