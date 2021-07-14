مساعدات مغربية عاجلة إلى تونس لمكافحة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس، بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا".

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بيانا جاء فيه، إن هذه المساعدات الطبية تتألف من وحدتي إنعاش كاملتين، بسعة إجمالية تبلغ 100 سرير، وتضم أيضا 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين.



وأشار بيان وزارة الخارجية، الذي وصل ”الخليج 365” نسخة منه، إلى أنه "سيتم تسليم المساعدات الإنسانية بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية".

وتسلمت تونس مساعدات عربية ودولية في ظل تفاقم الوضع الوبائي الذي تسبب في سقوط ضحايا بمعدل يفوق 100 حالة وفاة يوميا، وإصابات قياسية ناهزت 10 آلاف إصابة.