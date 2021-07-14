العنف يؤزم أوضاع جنوب إفريقيا

اشتبك محتجون مع الشرطة في عدة مناطق بجنوب إفريقيا، ونهب اللصوص مراكز التسوق الثلاثاء مع تفاقم الإحباط من الفقر وعدم المساواة في أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنوات. وقال مسؤولون أمنيون إن الحكومة تعمل على ضمان عدم انتشار أعمال العنف والنهب، لكنهم لم يصلوا إلى حد إعلان حالة الطوارئ.

حيث ارتفعت حصيلة أعمال العنف والنهب في جنوب إفريقيا عقب سجن رئيس البلاد السابق «جاكوب زوما» إلى 32 قتيلا.

بؤر التوتر

وتحركت القوات إلى بؤر التوتر الثلاثاء حيث بدت الشرطة عاجزة عن منع الهجمات والنهب على الشركات في مقاطعة زوما الأصلية كوازولو ناتال وفي مقاطعة جوتنج، حيث تقع جوهانسبرج، أكبر مدينة في البلاد. تدحرجت أعمدة ناقلات الجند المدرعة على الطرق السريعة.

وقُتل ما يصل إلى 30 شخصًا خلال الاضطرابات، أربعة في جوتنج و26 في كوازولو ناتال، وفقًا لسلطات الولاية والمقاطعة. وقدر وزير الشرطة سيلي العدد الرسمي للقتلى بـ 10.

واضطرت المتاجر ومحطات الوقود والمباني الحكومية للإغلاق. وأظهرت اللقطات أن اللصوص حملوا أشياء تتراوح من البيرة والمواد الغذائية إلى الأجهزة المنزلية، ودُمر مركز تسوق واحد على الأقل بالكامل.

وقال شهود من رويترز إن محتجين ألقوا الحجارة في الشوارع ورد أفراد الشرطة بالرصاص المطاطي.

وقالت وزيرة الدفاع نوسيفيوي مابيسا-نكاكولا، متحدثة في نفس المؤتمر الصحفي، إنها لا تعتقد أنه ينبغي فرض حالة الطوارئ بعد.