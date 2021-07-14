من جهته، ذكر تلفزيون «السومرية» العراقية نقلا عن مصدر أمني، أن «حصيلة ضحايا مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الآن إلى 63 وفاة، و100 إصابة».
الأعمال التخريبية
في حين تجددت الأعمال التخريبية ضد منشآت الطاقة والكهرباء، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط عملية تفجير لأحد أبراج نقل الطاقة الرئيسة التي تربط العاصمة بغداد ومحطة القدس بين محافظتي ديالى وبغداد، موجهة أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت الخلية في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أن مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعاملت مع الواقعة بعد ورود معلومات استخباراتية حول نية عناصر داعش تفجير أحد الأبراج الرئيسية.
كما، أشارت إلى، أن «المفارز تمكنت من إحباط هذه المحاولة وضبط 8 عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني».
يأتي ذلك، بعد يومين على تأكيدات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن جهود تطوير قطاع الطاقة لن تتأثر بالاستهدافات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بين بغداد وديالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.