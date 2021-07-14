إحباط محاولة تفجير برج كهرباء بين بغداد وديالى

يعاني العراق من الهجمات الإرهابية من داعش، ومن جهة أخرى الأعمال التخريبية ضد منشآت الطاقة والكهرباء وارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين، حيث أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي 92 قتيلا و50 جريحا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

من جهته، ذكر تلفزيون «السومرية» العراقية نقلا عن مصدر أمني، أن «حصيلة ضحايا مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الآن إلى 63 وفاة، و100 إصابة».

الأعمال التخريبية

في حين تجددت الأعمال التخريبية ضد منشآت الطاقة والكهرباء، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط عملية تفجير لأحد أبراج نقل الطاقة الرئيسة التي تربط العاصمة بغداد ومحطة القدس بين محافظتي ديالى وبغداد، موجهة أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الخلية في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، أن مفارز وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعاملت مع الواقعة بعد ورود معلومات استخباراتية حول نية عناصر داعش تفجير أحد الأبراج الرئيسية.

كما، أشارت إلى، أن «المفارز تمكنت من إحباط هذه المحاولة وضبط 8 عبوات مزروعة على ركائز البرج الأربعة وتفكيكها من قبل الجهد الفني».

يأتي ذلك، بعد يومين على تأكيدات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن جهود تطوير قطاع الطاقة لن تتأثر بالاستهدافات الإرهابية.