وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية د. سامي بارودي، في تصريح خاص، أن المتصارعين المحليين في لبنان يرفضون تقديم التنازلات، وهو ما جعل مصر تكتفي في الوقت الراهن بالتنسيق مع الدول العربية والإقليمية المهتمة بالشأن اللبناني وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية.
حزب الله
ظهرت وجهة نظر القاهرة كما يشير الكثير من المراقبون وهي عدم تقديم آخر أوراق الاعتماد الحكومي إلى ميليشيا حزب الله وفريقه كي لا يغرق لبنان في الانهيار أكثر، فبقاء الحريري في السلطة قد يؤخر قليلا من الارتطام الاقتصادي الاجتماعي السياسي المنتظر، بالإضافة إلى أنه لا يسلم كل مقاليد الحكم إلى حلفاء حزب الله، أي فريق رئيس الجمهورية. وتحاول القاهرة ضبط إيقاع الانهيار السياسي.
الدور المصري
ذكر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور سامي بارودي، في تصريح خاص قائلا: «تاريخيا لمصر دور فعال في المنطقة الذي تراجع في السنوات الأخيرة بسبب ما عانته من مشاكل داخلية، لكنها الآن تعود إلى الساحة العربية بما يتوافق مع مكانتها، وتجلى ذلك في الملفين الفلسطيني واللبناني. حيث تهتم مصر بمساعدة لبنان. وهذا أمر تاريخي منذ الحرب الأهلية. لقد فعّلت اتصالاتها الآن مع معظم الأطراف السياسية»
وبين أن الرئيس السيسي استقبل الرئيس المكلف الحريري بحفاوة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة في رسالة دعم للبنان، ولكن النقطة المهمة أن مصر مقبولة من مختلف الأطياف في لبنان وليس عليها حق فيتو (النقض) من أحد، حتى من حزب الله، وما دخول مصر على خط الأزمة اللبنانية إلا لاستكمال المبادرة الفرنسية وإعادة أحيائها لعدم قدرة الأطراف اللبنانيين على معالجة أزمتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع لبناني يعطل تحركات القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.