«الحوثي» ينسق ميدانياًً مع «القاعدة» و«داعش» بالبيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مصادر محلية في محافظة صنعاء أكدت قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتصوير مشاهد تمثيلية في وادي وجبال «بقلان» الواقعة بين مديريتي «بني مطر وبلاد الروس».

وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن «المشاهد التمثيلية لعناصر مسلحة ترتدي لباس تنظيمي القاعدة وداعش، تحضيراً لنشرها خلال الأيام القادمة على لسان عناصر التنظيمين في محافظة البيضاء‏». وأشار الارياني إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام من فبركة ميليشيات الحوثي بياناً على لسان تنظيم «القاعدة»، حاولت من خلاله تضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني حول طبيعة واصطفاف عناصر التنظيمات الإرهابية من المعارك الدائرة في محافظة البيضاء، والتغطية على التنسيق الميداني بين الطرفين برعاية إيرانية‏.

وأكد الإرياني أن هذه الفبركات لن تنجح في التغطية على العلاقة الوطيدة بين التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، والتنسيق بينها لإضعاف الدولة والتأثير على الموقف العسكري للجيش والأجهزة الأمنية، وأداء دورها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره، والحد من أنشطتها المزعزعة للأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.