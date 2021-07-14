لماذا تم حظر دخول السفن السياحية الكبيرة إلى وسط بحيرة البندقية؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات الإيطالية في البندقية، عن حظر دخول السفن السياحية الكبيرة إلى وسط المدينة، اعتباراً من أول الشهر القادم أغسطس/آب.

قرار الحظر أتى تجنبًا للأضرار غير القابلة للإصلاح التي تسببها هذه السفن للمدينة الواقعة في البحيرة.

ويسري الحظر على السفن التي التي يزيد وزنها على 25 ألف طن وطولها أكثر من 180 مترا وارتفاعها أكثر من 35 مترا وانبعاثاتها من الكبريت أكثر من 0.1.

أما السفن السياحية الأصغر التي تتسع ل200 راكب فستظل قادرة على الرسو وسط البندقية.

رئيس الوزراء ماريو دراغي قال في بيان بعد اجتماع للحكومة إن “المرسوم الذي تم تبنيه اليوم يمثل خطوة مهمة لحماية النظام البيئي لبحيرة البندقية”.

وسوف يتم تحويل مسار السفن إلى ميناء مرغيرا الصناعي، وهو ما ينظر إليه كحل مؤقت، حيث يطالب وزراء ببناء ميناء جديد خاص.

سيتعين على شركات الرحلات البحرية إلغاء البندقية من مسارات رحلاتها حتى يتم إعادة استخدام ميناء مارغيرا الصناعي. وقد عينت الحكومة مفوضًا لتسريع المهمة، والتي تستغرق عادةً حوالي ستة أشهر.

وفي الوقت نفسه، تم نشر دعوة لتقديم عطاءات لبناء محطة مجهزة لسفن تزن أكثر من 40 ألف طن في نهاية يونيو/حزيران من العام القادم، وفقًا للغارديان.

خصصت الحكومة تعويضات للذين خسروا من هذه الخطوة وسيتم استثمار 157 مليون يورو (185 مليون دولار) في ميناء مارغيرا.