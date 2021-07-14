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محادثات غير مباشرة بين وشنطن وطهران بشأن تبادل السجناء

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أميركا وإيران

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تجري “محادثات غير مباشرة لكن نشطة” مع إيران بشأن تبادل السجناء.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، ردا على سؤال حول أنباء عن إجراء محادثات بشأن هذا الموضوع، “صحيح، تجري مناقشات غير مباشرة لكن نشطة حول تحرير الأميركيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل”.

وأشار برايس إلى أن هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشددا على سعي الولايات المتحدة إلى تحرير مواطنيها المعتقلين في إيران في أسرع وقت.

واعتبر أن إيران تمارس اعتقالات غير عادلة للأميركيين لاستخدامهم كأداة سياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يثير غضبا”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنه بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تبادل السجناء بهدف تحرير المواطنين المعتقلين في أراضيها وفي الدول الأخرى بسبب خرق العقوبات الأميركية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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