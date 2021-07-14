إحباط مخطط لاستهداف مدنيين ومنشآت في أربيل خلال عيد الأضحى

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات في أربيل عن إحباطها مخططاً تفجيرياً، كان يستهدف تجمعات للمدنيين ومنشآت حكومية، خلال أيام عيد الاضحى، الذي يوافق الـ 20 من شهر تموز الحالي.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في أربيل بكردستان العراق، الثلاثاء، في بيان، إنه “جرى إلقاء القبض على كل المجموعة الإرهابية قبل البدء بالتنفيذ، أثناء التحضير والاستطلاع حيث تم إلقاء القبض عليهم”.

كما أضاف، أن “الإرهابيين كانوا ينوون أن ينفذوا العملية قبل عيد الأضحى في أربيل”، مشيرا إلى أن “المجموعة الإرهابية عددها عشرة”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقبل أسبوع، استهدف هجوم بطائرة مسيرة مفخّخة مطار أربيل، الذي يقع على مقربة من القنصلية الأميركية في المدينة، حسب ما أكده جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، الأسبوع الماضي.