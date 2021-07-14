شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان": مبادرة البنك المركزى مغرية وأقساطها أقرب للإيجار من الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مبادرة البنك المركزي الذي أعلن عنها اليوم تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً ومدى تشجعيها للقطاع الخاص للدخول فيها، وتابع: "عندي شوية تحفظات أتمنى أن تكون مهة في آليات التنفيذ وأن يؤخذ بها أولا: وتخص الإسكان فوق المتوسط والتي تصل سعر الوحدة فيها إلى 2.25 مليون جنيه، وكانت تواجه في المبادرة السابقة آليات التطبيق، حيث كان يتوجه المشتري وعبر المطور العقاري صاحب الوحدة للبنك حتى يقوم بتمويل الوحدة وكان يفاجأ بإجراءات طويلة على مراحل تتخللها فترة الاستعلام، الأمر الذي يدفع المشتري للملل وعدم الرغبة في الحصول على الوحدة من المطور العقاري".

وطالب "شكرى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، بأن يكون لدى البنوك مطالب واضحة من مشتري الوحدة ومدد زمنية أيضاً واضحة في ذلك الصدد، حيث إن المواطن يفاجأ بمستندات كثيرة مما يعيقه على إنجاز الحصول على الوحدة".

وتابع: "المبادرة رائعة ومغرية في حجمها وأقرب ما تكون إلى قيمة الإيجار وليس الشراء، حيث سيتم سداد 35 ألف جنيه مقدم ويقسط 1200- 1300 جنيه على مدار ثلاثين عاماً، وهي أقل من القيم الإيجارية للوحدات كاملة التشطيب، وكذا الحال لمتوسط الدخل الذي سيلتزم بسداد مقدم 14% 165 الف من وحدة 1.1 مليون جنيه، وسيكون قسطه 3600 آلاف جنيه، وهو رقم محدود.. بالنسبة للفئة الأعلى للوحدات صاحبة الأسعار 1.4 مليون جنيه سيكون المقدم 280 ألفا، وهى نسبة 20% وقسطه 4600 جنيه شهرياً".