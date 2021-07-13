نيران ‏"البيضاء" تلتهم مليشيا الحوثي.. مقتل 24 قياديا خلال أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تكبدت مليشيا الحوثي حصيلة ثقيلة من القتلى من قادة المعارك في جبهات القتال بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ورصدت ”الخليج 365” مقتل 24 قياديا في مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا في معارك البيضاء، بحسب بيانات النعي وعمليات التشييع في الإعلام الحوثي.



ومن بين القتلى قيادات الصف الأول للحملات التي تشنها المليشيا الانقلابية على المديريات المحررة لمحاولة استعادتها.



وتشن مليشيا الحوثي منذ الجمعة الماضية هجمات انتحارية عنيفة تعتمد على الكثافة البشرية بغرض تحقيق انتصار إعلامي بتكلفة باهضة.



وخلال الأسبوع الماضي فقط، أقرت وسائل إعلام الحوثيين بمقتل 20 قياديا في معارك البيضاء، غالبيتهم سقطوا خلال هجمات الجمعة الماضية.



ومن أبرز قتلى القيادات الحوثية قائد التدخل السريع لمحافظة البيضاء المدعو فرج حسين فرج سعد الحنمي (أبو حسين).

وتضمنت قائمة القتلى مشرف مديرتي البيضاء والصومعة والقائد العسكري لمربع "الضحاكي" المدعو حميد ضيف الله بهلان القائد العسكري والذي ينتحل رتبة عميد.

وأحدث القتلى في صفوف قيادات المليشيا كان صيدا من العيار الثقيل، حيث لقي قائد القوات الخاصة للحوثيين مصرعه الإثنين في معارك طاحنة شرقي البيضاء البيضاء.



ونعت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مقتل القيادي البارز في المليشيا المدعومة إيرانيا المدعو عبدالكريم حنظل أمس الإثنين في جبهة الحازمية خلال معارك مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية.



وأفادت مصادر ميدانية ”الخليج 365” بأن المدعو عبدالكريم حنظل والمنتحل رتبة عميد قُتل مع عدد من مرافقيه بعد أيام من تعزيزه للحوثيين في مديرية الصومعة بالبيضاء.



وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي دفعت بالقيادي الصريع من جبهة الجاح غربي الحديدة لإسناد جبهة المليشيا المنهارة في الصومعة.



وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي حاول شن هجوم عنيف فجر أمس الإثنين على منطقة "المسحر" غرب مديرية الصومعة لاستعادتها من أيدي الجيش والمقاومة الشعبية.



وأضافت أن الهجوم الحوثي الذي استمر لساعات تحول إلى انتكاسة مدوية للمليشيا متكبدةً خسائر بشرية قاسية، بينها مقتل قائد القوات والمهام الخاصة.



وبمقتله التحق القيادي الحوثي باثنين من أبنائه "هلال" و"بلال" الذي سقطوا في صفوف مليشيا الحوثي، إلى جانب أخيه "عبدالله حنظل" وابن أخيه "علي عبدالله".