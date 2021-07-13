تصريحات جديدة من الخارجية الأمريكية بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدات من اجل استعادة مسار المفاوضات في سد النهضة.

وقال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة "العربية" اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتواصل مع مصر وإثيوبيا والسودان من أجل استئناف المفاوضات.

وأضاف وربيرج: "لابد أن يكون هناك توافق حول الإطار الزمني من أجل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة".

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي يرى أن الاتحاد الأفريقي هو المكان المناسب لحل أزمة هذا الملف الشائك، مؤكداً أن واشنطن تريد استئناف الحوار والمفاوضات الخاصة بالسد وهذا يمثل الشيء الأهم في الوقت الحالي.

وشدد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية على جميع أطراف أزمة السد عدم اتخاذ إجراءات "أحادية الجانب"، مشيراً إلى أن بلاده تعرف مدى أهمية مياه النيل لمصر والسودان.

وفي زقت سابق، أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر أعلنت بقوة موقفها خلال جلسة مجلس الأمن في مفاوضات السد الإثيوبي، ووضعت مجلس الأمن أمام مسئولياته بشأن أزمة سد النهضة.

وأعلن السفير، في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة المصرية خاضت تحركات دبلوماسية مكثفة لطرح أزمة السد الإثيوبي أمام مجلس الأمن، مضيفًا أن العالم مليء بالقضايا التي تهدد الأمن والسلم، ويجب أن يقوم مجلس الأمن بدوره تجاهها.

وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة على أن مصر قادرة على تشكيل مستقبلها ولها رؤية سياسة قوية، لافتًا إلى أن تونس تباشر سريان مشروع القرار المقدم من مصر والسودان في مجلس الأمن بشأن السد.