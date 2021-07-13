شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت" أمام منتدى السياسات بالأمم المتحدة: "حياة كريمة" تجسيد لاحترام حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مداخلة بالمنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك، وذلك بمناسبة تقديم جمهورية مصر العربية التقرير الطوعى الوطنى الثالث الخاص بها، وذلك بعرض مدى التقدم الذى أحرزته الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت، إنه كان من أهم ما دار بالجلسة الحديث عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكيف راعت تلك المبادرة تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الشامل والتى تضم عدد كبير من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق فى السكن والحق في البيئة النظيفة والحق في الحياة والحق في الصحة.

وأكد عقيل لـ"الخليج 365"، أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على مراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحققت إنجازات غير عادية في تلك الملفات، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة هى تجسيد حقيقى لاحترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، لافتا إلى أنه يُحسب للدولة عرضها للتقرير الطوعى الوطنى الثالث للتنمية المستدامة، حيث سبق أن تقدمت بتقريريها الأول والثانى عامى 2016 و2018، وها هى تقدم تقريرها الثالث عام 2021.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد قدمت ممثلة عن جمهورية مصر العربية التقرير الطوعي الوطني الثالث، وذلك بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضي عبر الفيديو كونفرانس.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.