شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال من أهالى دار السلام والبساتين على القافلة الطبية لمكتب النائب محمد تيسير مطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القافلة الطبية التي ينظمها النائب البرلماني محمد تيسير مطر، إقبالا كبيرًا من أهالي دار السلام والبساتين، لإجراء الكشف الطبي مجانًا في التخصصات المختلفة التي تم توفيرها.

وبدأت القافلة صباح اليوم بجزيرة دار السلام، العيسوية، بجوار الثلاجة الإسلامية - أرض محمد شحاتة، واستمرت حتى الساعة الرابعة عصرًا، وتضمنت التخصصات التالية: الرمد، الأسنان، الباطنة، الأطفال، العظام، النظارات الطبية والتحاليل، بالإضافة إلى خصم 50% على التحاليل، ودعم مرضى عيادات الرمد والأسنان بكوبونات خصم.

وأعرب النائب محمد تيسير مطر عن سعادته بنجاح القافلة، مؤكدًا أن الهدف من تنظيم القوافل هو تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى لأهالي دار السلام، خصوصًا مع عدم وجود مستشفى مركزي بالحي، وهو ما يستدعي تنظيم المزيد من القوافل خلال المرحلة المقبلة.



















