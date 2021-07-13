وزارة الحج السعودية تدشّن حملتها التوعوية عقب انتهاء تسجيل الراغبين في أداء المناسك

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)

دشّنت وزارة الحج والعمرة حملتها التوعوية التثقيفية لضيوف الرحمن عقب انتهاء تسجيل الراغبين في أداء المناسك المحددة أعدادهم بـ 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية الوقائية، في استهدافٍ للفئات العمرية من 18 إلى 65 عامًا للحاصلين على اللقاح وفق الضوابط والآليات المتبعة لفئات التحصين.

وأكّد نائب وزير الحج السعودي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن الحملة التوعوية تركز على رفع سقف توعية وتثقيف الحاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية لأداء مناسك الحج لهذا الموسم الاستثنائي، مع تكثيف الأعمال التي تشترك فيها مختلف الجهات العاملة في شؤون الحج وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وفي سياق متصل، أوضح نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج السعودي اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان أن وزارة الداخلية السعودية ممثلة في الأمن العام والقطاعات المشاركة أكملت استعداداتها لأداء مهامها الموكلة إليها خلال فريضة الحج لهذا العام بأمن وسلامة .. مشيرًا إلى أن قرار تحديد إعداد الحجاج كان قرارًا صحيًا نظرا لمخاطر جائحة "كورونا"، مؤكدًا أنه لن يُسمح بالدخول إلى منطقة المسجد الحرام أو المشاعر المقدسة إلا بتصريح سواء كان الشخص محرمًا أو غير محرم، وذلك من خلال طوق أمني تم إنشاؤه على مداخل مكة والمشاعر المقدسة.