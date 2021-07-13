وتسبب ما يقرب من 60 حريقًا في تدمير الأخشاب الجافة والعظام من ألاسكا إلى وايومنغ، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.
وكانت أريزونا وأيداهو ومونتانا مسؤولة عن أكثر من نصف الحرائق الكبيرة النشطة.
واندلعت الحرائق بينما كان الغرب في قبضة النوبة الثانية من درجات الحرارة المرتفعة بشكل خطير في غضون أسابيع قليلة. و يقول العلماء إن الجفاف الضخم الناجم عن تغير المناخ يسهم أيضًا في الظروف التي تجعل الحرائق أكثر خطورة.
وتقول خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن موجة الحر بلغت ذروتها على ما يبدو في العديد من المناطق، ومن المتوقع إلى حد كبير أن تنتهي التحذيرات من الحرارة المفرطومع ذلك، فقد استمروا حتى الثلاثاء في بعض صحارى كاليفورنيا، ولا يزال من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق ارتفاعًا في الثمانينيات والتسعينيات.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 ولايات مهددة من حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.