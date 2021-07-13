10 ولايات مهددة من حرائق الغابات

أجبرت حرائق الغابات التي أضرمت النار في المنازل الآلاف على الإخلاء، حيث احترقت في 10 ولايات غربية وأكبرها في ولاية أوريغون، هددت إمدادات الطاقة في كاليفورنيا.

وتسبب ما يقرب من 60 حريقًا في تدمير الأخشاب الجافة والعظام من ألاسكا إلى وايومنغ، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.

وكانت أريزونا وأيداهو ومونتانا مسؤولة عن أكثر من نصف الحرائق الكبيرة النشطة.

واندلعت الحرائق بينما كان الغرب في قبضة النوبة الثانية من درجات الحرارة المرتفعة بشكل خطير في غضون أسابيع قليلة. و يقول العلماء إن الجفاف الضخم الناجم عن تغير المناخ يسهم أيضًا في الظروف التي تجعل الحرائق أكثر خطورة.

وتقول خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن موجة الحر بلغت ذروتها على ما يبدو في العديد من المناطق، ومن المتوقع إلى حد كبير أن تنتهي التحذيرات من الحرارة المفرطومع ذلك، فقد استمروا حتى الثلاثاء في بعض صحارى كاليفورنيا، ولا يزال من المتوقع أن تشهد العديد من المناطق ارتفاعًا في الثمانينيات والتسعينيات.