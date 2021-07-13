تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في سورية لقذائف صاروخية اليوم، وهو الاستهداف الثاني خلال يومين للقاعدة الموجودة في أكبر حقول النفط السورية بريف دير الزور الشرقي. ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية في دير الزور أن الدخان ناجم عن قذيفتين صاروخيتين، وذكرت وكالة «فرات بوست» أن قذيفتين سقطتا في محيط القاعدة الأولى عند الساعة (12:15)، والثانية عند الواحدة ظهر اليوم. ولم ترد أي معلومات عن الجهة التي قامت باستهداف القاعدة. وتكررت الاستهدافات للقواعد الأمريكية مؤخرا، إذ تعرضت قاعدة العمر في 11 من الشهر الحالي لعدة قذائف صاروخية، وفي العاشر منه وقع انفجار في القاعدة الأمريكية في حقل «كونيكو»، أكبر حقول الغاز في سوريا. والأسبوع الماضي استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر ثلاث مرات، كانت إحداها بواسطة طائرات مسيرة.



كانت هذه تفاصيل خبر استهداف القاعدة الأمريكية في سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.