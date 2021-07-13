اعتقال معارض فنزويلي بارز

ذكر النائب العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، أنه تم اعتقال المعارض الفنزويلي البارز فريدي جيفارا. وقال «صعب»، فى بيان له، إن جهاز المخابرات (سيبين) اعتقل «جيفارا» بعد أن صدر بحقه مذكرة اعتقال بسبب «صلاته بالجماعات المتطرفة وشبه العسكرية المرتبطة بالحكومة الكولومبية». وأوضح «صعب» أن «جيفارا» متهم بارتكاب جرائم إرهابية، والاعتداء على النظام الدستوري، والتآمر لارتكاب جريمة، والخيانة. في سبتمبر، غادر «جيفارا» السفارة التشيلية في «كاراكاس»، بعد أن أمضى في مقرها 3 سنوات تقريبا، وذلك بعد أن أصدر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عفوا عنه وعن آخرين من السياسيين والناشطين المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية في ديسمبر الماضي. وقال زعيم المعارضة الفنزويلية، الرئيس المؤقت المعلن من جانب واحد، خوان جوايدو، إن رجال الشرطة المسلحين حاصروا أيضا مقر إقامته، الاثنين، دون احتجازه. قد نددت الحكومات الأجنبية والمنظمات الحقوقية بتصرفات الحكومة الفنزويلية.



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