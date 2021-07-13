نصبت القوات الإسرائيلية عددا من البيوت الجاهزة المتنقلة (كرفانات) على مساحة 3 دونمات شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «قوات الاحتلال نصبت عددا من البيوت المتنقلة على أرض تعود ملكيتها لمواطن فلسطيني، في حي واد الحصين بمحاذاة طريق واد النصارى، قرب ما تسمى مستوطنة كريات أربع شرق مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها 3 دونمات تقريبا، وأحاطتها بأسلاك شائكة». ووفقا للوكالة، عبر أهالي المنطقة عن تخوفهم من أن يكون نصب «الكرفانات» في منطقة قريبة من المستوطنة، وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول إلى الحرم الإبراهيمي، تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.



كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف فلسطينية من بؤرة استيطانية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.