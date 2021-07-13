مباحثات المعتقلين بين إيران وأمريكا

بعد ما جددت الإدارة الأمريكية تأكيدها، السبت الماضي، على أنها لن تقبل باتفاق جزئي مع إيران في ما يتعلق بملف المعتقلين والسجناء مزدوجي الجنسية، أعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، أنها تجري مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الملف الشائك.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

كما أوضح في معرض رده على أسئلة وسائل الإعلام بشأن قضايا السياسة الخارجية، أن موضوع الإفراج عن سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى الذين تم احتجازهم كرهائن موجود دائما على جدول الأعمال.

وأضاف أن هذه القضية تحظى بأولوية كبيرة ولطالما اقترح وزير الخارجية تبادل جميع السجناء الإيرانيين والأمريكيين، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية الجديدة وقد أولت هذا الملف أيضاً أهمية واضحة، مؤكداً أنه حال الوصول إلى نتيجة فسيتم الإعلان عنها في حينها.

ويشار إلى أنه وفي لقاء مع سجناء أمريكيين سابقين في إيران، وعائلات بعض السجناء الحاليين، قال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إن الولايات المتحدة تسعى للإفراج عن جميع المعتقلين الأمريكيين، عبر محادثات مع السلطات الإيرانية، ولن تقبل بالإفراج عن بعضهم فقط، كما حصل سابقاً في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.