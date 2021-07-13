اكتشاف 3 جثث بمقبرتين في ليبيا

ذكر مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، عبدالعزيز الجعفري، أن فرق البحث التابعة للهيئة عثرت على 3 جثث داخل مقبرتين، تم إعلان اكتشافهما في منطقة المشروع الزراعي، التي تبعد 5 كيلو مترات عن وسط مدينة «ترهونة». وأوضح «الجعفري»، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الجثث الثلاث التي تم انتشالها تعود لذكور بالغين، لا تزال هوياتهم مجهولة، نافيا وجود أي آثار للتقييد قبل القتل أو الدفن.

وأشار «الجعفري» إلى أخذ فرق البحث عينات الحمض النووي من الجثث من أجل التعرف على هوية أصحابها، كاشفا عن أن العدد الإجمالي للجثث التي تم العثور عليها في «ترهونة» ومحيطها، منذ نهاية الحرب في أغسطس من العام الماضي، وصل إلى 156 جثة، تم تحديد هوية 34 منها بواسطة الحمض النووي. ولا تزال عمليات البحث والاستكشاف مستمرة وفقا للبلاغات التي تستلمها الهيئة بالخصوص.