اكتشاف 3 جثث بمقبرتين في ليبيا

وأشار «الجعفري» إلى أخذ فرق البحث عينات الحمض النووي من الجثث من أجل التعرف على هوية أصحابها، كاشفا عن أن العدد الإجمالي للجثث التي تم العثور عليها في «ترهونة» ومحيطها، منذ نهاية الحرب في أغسطس من العام الماضي، وصل إلى 156 جثة، تم تحديد هوية 34 منها بواسطة الحمض النووي. ولا تزال عمليات البحث والاستكشاف مستمرة وفقا للبلاغات التي تستلمها الهيئة بالخصوص.
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