البحرين تحدث قائمة "الدول الحمراء" بإدارج 16 دولة إضافية

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية، أعلنت شؤون الطيران المدني عن تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء بإدراج (جمهورية موزمبيق، جمهورية اتحاد ميانمار، جمهورية زيمبابوي، جمهورية منغوليا الشعبية، جمهورية ناميبيا، الولايات المتحدة المكسيكية، الجمهورية التونسية، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية إندونيسيا، جمهورية العراق، جمهورية الفلبين، جمهورية بنما، مملكة ماليزيا الاتحادية، جمهورية أوغندا، جمهورية الدومينيكان) إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً وهي (جمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية).

ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

يذكر أنّ الدول المدرجة على القائمة الحمراء يتم إضافة الدول أو أزالتها منها بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.