تسجيل حصيلة 'مخيفة' بإصابات كورونا في هذه الدولة

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن معدل الإصابة على مستوى البلاد خلال 14 يوما وصل إلى ما يقرب من 437 حالة لكل 100 ألف شخص يوم الثلاثاء، مقارنة بـ368 حالة في اليوم السابق.

ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما، ارتفع هذا الرقم إلى 1421 لكل 100 ألف.