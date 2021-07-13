مصادر ترجح اجتماعا قريبا بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجحت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، عقد اجتماع قريب بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قريبا.

بدورها، أشارت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365" إلى أنه "لا يوجد ما يمنع مثل هذا اللقاء ولكن لا ترتيبات حتى الآن لعقده".

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13)، إنه "من المتوقع أن يلتقي الرئيس إتسحاق هرتسوغ مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قريبا".

ولم تفصح القناة عن مصادرها، كما لم يصدر أي تعقيب عن مكتب الرئيس الإسرائيلي.

وقبل يومين، اتصل الرئيس الفلسطيني بالرئيس الإسرائيلي لتهنئته على توليه منصبه.

وسبق لعباس أن التقى مع هرتسوغ بالماضي عندما كان الأخير في زعامة حزب (العمل) الإسرائيلي.

وفي إسرائيل، فان الصلاحيات السياسية والأمنية والاقتصادية هي بيد رئيس الوزراء، والرئيس بدون صلاحيات سياسية أو أمنية.