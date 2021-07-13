للمرة الثالثة.. الفيروس يعطل "فقاعة السفر" بين سنغافورة وهونج كونج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت حكومتا هونج كونج وسنغافورة تأجيل بدء تطبيق فقاعة السفر الجوي المخطط لها بين المدينتين للمرة الثالثة.

جاء ذلك وسط ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة.

وكان من المقرر تدشين فقاعة السفر بين الجانبين والتي كانت ستسمح بالسفر بين المدينتين دون الخضوع لحجر صحي.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن المفاوضات بين هونج كونج وسنغافورة بشأن الاتفاق الخاص بفقاعة السفر بينهما في ظل تفشي كورونا ستتأخر بسبب الخلافات حول اختبارات الأجسام المضادة وقواعد التطعيم.

ولم تتفق سنغافورة وهونج كونج على قواعد التطعيم.



ولا توجد حاليا أي خطط للإدلاء بإعلان، وفقا لتقارير "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وقالت متحدثة باسم مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج إن الحكومتين ما زالتا على اتصال وسيتم إصدار إعلان في الوقت المناسب إذا كانت هناك ترتيبات أخرى.

وهذه المرة الثالثة، التي يتم التأجيل فيها تأجيل إطلاق "فقاعة السفر" بين هونج كونج، وسنغافورة.



وأعلنت هيئة الطيران المدني السنغافورية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن المدينتين قررتا تأجيل إطلاق فقاعة السفر الجوي إلى ما بعد شهر ديسمبر/كانون أول 2020، نظرا لأن عدد حالات الإصابة المحلية غير المرتبطة ببعضها البعض في هونج كونج مازال مرتفعا.

وكان من المقرر أن يبدأ إطلاق أول فقاعة سفر جوية ثنائية لهونج كونج في 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا أنها جرى تأجيلها لأسبوعين نظرا لأن الحكومة تتصدى لزيادة في أعداد إصابات كورونا.