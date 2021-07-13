واشنطن تسعى لإعادة مفاوضات حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن بلاده تركز حاليًا على استئناف الحوار مع الفلسطينيين.

وأضاف وربيرج، في تصريحات صحفية: "نجري حوارا مع المجتمع المدني الفلسطيني للعودة للمفاوضات بشأن إقرار حل الدولتين".

وتابع المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: "الرئيس جو بايدن لا يرى أي حل للقضية الفلسطينية سوى حل الدولتين".

وتابع: "ليس لدينا نية لإقامة علاقات مع حركة حماس".

وكان نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أكد، في تصريحات سابقة، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية بشكل سلمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، على إسرائيل وقف الأنشطة التي تقوض حل الدولتين وعلى الفلسطينيين وقف التحريض على العنف، داعيًا لحل الدولتين ما سيسمح لإسرائيل والفلسطينيين بالعيش في سلام.