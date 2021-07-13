حتى الآن... إعطاء 3.44 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن إعطاء 3.44 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.



ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بــ30.9 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وتم إعطاء 335 مليون جرعة لقاح في الولايات المتحدة حتى الأن.

وكان معدل التطعيم اليومي 527 ألفاً 353 على مدار 7 ايام في المتوسط.