قرقاش يبدأ زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن تستغرق أسبوعا

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

بدأ الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن تستغرق أسبوعا.



وأكد قرقاش في تصريح له بمستهل زيارته متانة العلاقات والشراكة القائمة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، منوها إلى التعاون المستمر بين البلدين في مجابهة التحديات الملحة التي تواجه العالم مثل قضايا المناخ وجائحة كوفيد-19 ومخاطر انتشار المواد النووية.

وقال "إن الولايات المتحدة ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقة صداقة وطيدة وتحالف مهم ولديهما ذات التطلعات لجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمنا وازدهارا"..

وتابع: "ستعمل دولة الإمارات مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين من أجل التوصل لحلول دبلوماسية للتحديات المشتركة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فمن المقرر أن يلتقي قرقاش خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء في الكونجرس ومحللين في مجال السياسة الخارجية لتأكيد التزام دولة الإمارات بخفض التصعيد واتباع الوسائل الدبلوماسية من أجل تحقيق الأمن والرخاء الاقتصادي في الشرق الأوسط.

تعد زيارة قرقاش لواشنطن هي الأولى من نوعها لدبلوماسي إماراتي رفيع منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تضمن إقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل، ومن المقرر أن يبحث مع نظرائه من الجانب الأمريكي سبل تعزيز الاتفاق وتوسيع نطاقه.