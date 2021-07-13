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أوتشا: 270 ألف يمني تلقوا لقاح فيروس كورونا في اليمن

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

أعلنت منسقية الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "أوتشا" عن عدد اليمنيين الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا.

 

وقالت المنسقية، إن أكثر من 270 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، معظمهم من العاملين في القطاع الصحي.

 

وأوضحت أن 270 ألف شخص في مناطق الحكومة، تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، منهم أكثر من 200 الف من العاملين الصحيين،

 

وأشارت إلى أن شركاء المجال الصحي، أطلقوا حملة الجرعة الثانية من اللقاح مستهدفين بشكل رئيس العاملين الصحيين وكبار السن

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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