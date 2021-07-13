شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا: 43 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إسبانيا اليوم الثلاثاء 43960 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد أربعة ملايين منذ بدء الجائحة حيث تتسبب سلالة دلتا شديدة العدوى في ارتفاع الإصابات وسط الشبان الذين لم يتلقوا التطعيم.

وبلغ معدل الإصابة خلال 14 يوما قرابة 437 حالة بين كل مائة ألف شخص اليوم الثلاثاء، ارتفاعا من 368 حالة في اليوم السابق حسبما ورد في بيانات وزارة الصحة. وبلغ معدل الإصابة بين من تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاما 1421 مصابا بين كل مئة ألف شخص.