شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تغرم جوجل 500 مليون يورو بسبب الاحتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غرمت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية، شركة جوجل المملوكة لألفابت 593 مليون دولار لإخفاقها في الالتزام على نحو كامل بأوامر مؤقتة موجهة لها في نزاع مع ناشري الأخبار في فرنسا.

ويتعين على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة طرح اقتراحات في غضون الشهرين المقبلين بشأن كيفية تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم. وإذا لم تلتزم بذلك فسوف تكون عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو يوميا. وعبرت جوجل عن خيبة أمل شديدة لهذا القرار.

وقال متحدث باسم الشركة "تصرفنا بنية حسنة طوال العملية بأسرها. الغرامة تتجاهل جهودنا للتوصل إلى اتفاق والحقيقة بشأن كيفية عمل الأخبار على منصاتنا". وتتهم مؤسسات نشر الأخبار (إيه.بي.آي.جي) و(إس.إي.بي.إم) ووكالة الأنباء الفرنسية (إيه.إف.بي) جوجل بالتقاعس عن بدء محادثات بنية حسنة معها لإيجاد أرضية مشتركة بشأن سداد مقابل المحتوى الإخباري على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤسس ما يطلق عليه "حقوق الجوار".