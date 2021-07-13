انت الان تتابع خبر بالفيديو: ردود الافعال العربية والدولية بشان فاجعة مستشفى الحسين بالناصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الاردن يقدم تعازيه ومواساته الحارة للعراق حكومة وشعبا للفاجعة الاليمة التي وقعت في مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار.

الازهر يبتهل الى الله ان يحفظ العراق واهله من كل سوء ومكروه ويدعو بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل لمصابي الحريق.



فلسطين تبعث برقيات تعزية إلى العراق، بفاجعة حريق مستشفى الحسين في الناصرية.

الولايات المتحدة الامريكية تقف مع عوائل الشهداء والمصابين والطاقم الطبي في مستشفى الحسين وتقدم دعمها للعراق في تجاوز محنته.

ايران تقدم تعازيها للعراق على خلفية حريق مستشفى الحسين في ذي قار وتعلن استعدادها لتقديم المساعدة الطبية في هذا الصدد.