بابل تتخذ إجراءات 'صارمة' بشأن مرافقي المرضى

ووجه منديل، خلال اجتماع بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، بـ"عدم السماح بدخول اي شخص الى مدينة مرجان الطبية، و تخصيص مرافق واحد مع كل مريض".

وأضاف، أن "قوات الشغب وحماية المنشآت والامن الوطني بالاضافة الى منتسبي الاستعلامات هم الجهات المسوؤلة عن حماية المستشفيات مع مراعاة مساعدة المرافقين لجلب العلاجات".



وأشار إلى "تزويد المرافق بكارت مرافقة يتم تدقيقه عند الدخول من قبل القوات المسؤولة عن الحماية ولايسمح بالدخول لغير المرافقين اطلاقاً".