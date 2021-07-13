كركوك.. القبض على عدد من تجار المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ٥ متهمين بتجارة المواد المخدرة في كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزها ألقت القبض على 5 متهمين في محافظة كركوك بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي"،مضيفة انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية " 28/32 " مخدرات".



واشارت المديرية الى ان "هذه الواجبات جاءت بناء على معلومات استخبارية حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالإدلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن 178 المجاني الدور المهم".

