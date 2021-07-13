الشرطة الاتحادية تعثر على اسلحة وقنابر هاون في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات تفتيش والعثور على قنابر هاون واسلحة قاذفة في سامراء وكركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 على نسخة منه، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث عملية تفتيش في منطقة (حويجة سيد طه) بسامراء أسفرت عن العثور على سلاح قاذفة RBG7 عدد6"، موضحة انه "تم ضبط المواد والتعامل معها اصولياً".



واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي وفوج مغاوير الفرقة عملية تفتيش مناطق "العريشة العليا،الرمانة، الوفاء " بقضاء الحويجة بكركوك"، مشيرة الى انه تم العثور خلال العملية على 3 قنابر هاون مختلفة الانواع وعبوة ناسفة محلية الصنع"، مبينة انه "تم رفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

