البنتاغون يهدد بالرد إذا تعرضت قواته في العراق أو سوريا لهجوم

بغداد - ياسين صفوان - هددت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، بالرد بالقوة إذا تعرضت قواته في العراق أو سوريا لهجوم.

وقال البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، "إذا تعرضت قواتنا في العراق أو سوريا لهجوم فسنرد بالقوة العسكرية".

وأضاف أن "قواتنا موجودة في العراق وسوريا وستبقى فيهما لتنفيذ مهمات محددة بناء على دعوة حكومة بغداد وبالتنسيق مع قوى حليفة محلية داخل سوريا".

وشدد بالقول "نحتفظ دائما بحق اتخاذ اجراءات دفاعية وهجومية لو تعرضت قواتنا أو مصالحنا لأي تهديد إيراني أو غير إيراني".