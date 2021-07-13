روسيا تعتبر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبنان غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 13 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اعتبرت روسيا التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبنان، غير مقبول، ويأتي بنتائج عكسية.



يأتي ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان إي لودريان، أن دول الاتحاد الأوروبي توافقت على وضع قانون عقوبات للضغط على السلطات في لبنان لتشكيل حكومة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتبر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبنان "غير مقبول، ويأتي بنتائج عكسية، لا سيما التهديدات بفرض عقوبات من بعض العواصم الغربية".

وأضاف بيان للخارجية الروسية قائلا: "من الجانب الروسي.. تم التأكيد على عدم جواز التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية الداخلية، ولا سيما التهديد باستخدام العقوبات من قبل بعض العواصم الغربية التي تقوض مبادئ وحدة لبنان وسلامة أراضيه وسيادته".

وأمس الإثنين، لوحت فرنسا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على قادة لبنانيين بنهاية الشهر الحالي.