اعتقال 3 دواعش في كشمير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وكالة التحقيقات الوطنية في الهند إن الأشخاص الثلاثة الذين تم اعتقالهم في منطقة «أنانتناج» بجنوب كشمير، هم أعضاء في تنظيم داعش.

ونقلت صحيفة «ذا نيو إنديان إكسبريس» الإخبارية الهندية أمس عن وكالة التحقيقات الوطنية القول، إن المعتقلين الثلاثة كانوا يروجون لفكر الجماعة الإرهابية من خلال مجلة «فويس أوف هند» على الإنترنت.

وكان المعتقلون الثلاثة - وجميعهم من سكان أنانتناج - من بين ستة أشخاص اعتقلتهم وكالة التحقيقات الوطنية أثناء عمليات مداهمة قامت بها في سبعة مواقع مختلفة، أحدها في سريناجار وستة أخرى في أنانتناج، بحسب الصحيفة.