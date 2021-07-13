الحوثيون يضللون العالم ويفبركون مقاطع للقاعدة وداعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية مواقع وآليات لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات رغوان الغربية بمأرب، وتجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مديرية ماهلية جنوب غرب المحافظة.

وبالتواكب، أسقطت قوات الجيش أمس طائرة حوثية مسيرة قبل تنفيذ مهامها في مديرية الصومعة، بمحافظة البيضاء التي تشهد معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وتمكنت وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية المرابطة في مواقع الحرة وقروض وسط قطاع حبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوبا من كسر هجوم مستميت للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باتجاه مواقعها، وألحقت بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، قيام ميليشيات

الحوثي المدعومة من إيران بتصوير مشاهد تمثيلية في وادي وجبال بقلان الواقعة بين مديريتي بني مطر وبلاد الروس بمحافظة صنعاء، لعناصر مسلحة ترتدي لباس تنظيمي «القاعدة، داعش» تحضيرا لنشرها خلال الأيام القادمة على لسان عناصر التنظيمين في محافظة البيضاء.

وقال الإرياني في تغريدات على تويتر، إن هذه الخطوة تأتي «بعد أيام من فبركة ميليشيات الحوثي بيانا على لسان تنظيم القاعدة، حاولت من خلاله تضليل المجتمع الدولي والرأي العام اليمني حول طبيعة واصطفاف عناصر التنظيمات الإرهابية من المعارك الدائرة في محافظة البيضاء، والتغطية على التنسيق الميداني بين الطرفين برعاية إيرانية».

وأكد أن هذه الفبركات لن تنجح في التغطية على العلاقة الوطيدة بين التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، والتنسيق بينها لإضعاف الدولة والتأثير على الموقف العسكري للجيش والأجهزة الأمنية وأداء دورها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره والحد من أنشطتها المزعزعة للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وجدد الدعوة للمجتمع الدولي بتقديم دعم حقيقي لجهود الحكومة الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وتعزيز تدابير مكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه، واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.

وكانت مصادر قبلية كشفت أخيرا عن مصرع قيادي مرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي، بنيران القوات الحكومية في محافظة البيضاء. وأفادت المصادر بأن القيادي في القاعدة المكنى «أبوعبيدة الريامي»، قتل أثناء مشاركته في القتال ضمن صفوف ميليشيات الحوثي، في معارك بمديرية البيضاء، وهو ما يعكس التنسيق القائم بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.

إلى ذلك اتهمت جماعة الحوثيين مراسل قناة المنار الناطقة باسم حزب الله اللبناني في صنعاء خليل العمري، بالخيانة والتخابر مع دول أجنبية، وقال المراسل العمري في منشور على صفحته بالـ»فيس بوك» إن النيابة الجزائية الخاضعة لسلطة الحوثيين بصنعاء، وجهت له طلب استدعاء رسميا بالحضور أمس من أجل التحقيق معه بتهمة التخابر المنسوبة إليه مع دول معادية.

واعتبر العمري أن تهمة التخابر مع دول أجنبية مجرد اتهامات كيدية، وذكر أن بعض النافذين في الجماعة يحاولون تلفيق مثل تلك التهم له بعد إثارته لملف الفساد في قطاع الاتصالات بصنعاء من خلال عمليات «تهريب كبرى» للمكالمات الدولية.

مشاهدات يمنية

• إسقاط طائرة حوثية مسيرة شرق محافظة البيضاء.

• ميليشيات الحوثي الإرهابية تواصل خنق المواطنين بالمشتقات النفطية والغاز المنزلي بمناطق سيطرتها.

• الحوثي يعتقل صحفيا نشر تفاصيل اقتحام حفل زواج في عمران.