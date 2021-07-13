حريق الناصرية يقتل 92 ويفجر الأوضاع بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما قتل حريق الناصرية 92 شخصا وأصاب أكثر من 100 وفجر الأوضاع مجددا بالعراق، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في العراق، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل، وعبرت عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس، ارتفاع ضحايا الحريق الضخم الذي التهم مركز عزل المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية إلى 83 قتيلا، وأكثر من 100 مصاب في حالة حرجة، ودعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى إجراء تحقيق عاجل، وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحكومة لن تتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين أيا كانت صفاتهم أو انتماءاتهم.

وكتب الرئيس العراقي، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «إن فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات»، وشدد على أن التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم، ولابد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين.

من جهته، قال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية، «إن حادثة مستشفى الناصرية تؤشر خللا بنيويا في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية»، موضحا أن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا.

وأضاف «عزاؤنا وعظيم مواساتنا لعوائل الشهداء والجرحى بالفاجعة التي حصلت في مستشفى الحسين وأن ما حدث يوم أمس في مدينة الناصرية يمثل جرحا عميقا في ضمير العراقيين جميعا».

كيف وقع حريق الناصرية؟

• اندلعت النيران في مركز عزل المصابين بكورونا جراء انفجار أسطوانة أكسجين.

• أعلنت السلطات المحلية في محافظة ذي قار حالة الإنذار القصوى.

• هرعت قوات الدفاع المدني وسعت لإخماد الحريق.

• تمت الاستعانة بقوات من محافظتي المثنى وواسط للمشاركة في الإطفاء.

• تزايد عدد القتلى كل ساعة وتسبب الاختناق في إصابات عدة.

• عمليات البحث عن الضحايا تحت ركام الحريق مستمرة.