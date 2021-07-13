مفاوضات أمريكية إيرانية لتبادل سجناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة الإيرانية أمس أن مفاوضات تجري مع الولايات المتحدة حول تبادل للسجناء. ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي القول «إن مفاوضات تجري بين إيران وأمريكا حول تبادل السجناء». وكانت تقارير نقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القول أمس الأول «إن بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى».

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