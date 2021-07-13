شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف خريطة المنظمات الإخوانية فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، خريطة للمنظمات الإخوانية داخل الدول الأوروبية، وذلك في ظل التحركات التي تقودها العديد من الدول الاوروبية لمواجهة تلك المنظمات المشبوهة.

وأكدت الدراسة أن جماعة الإخوان تمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا، من بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، وأبرز هذه المنظمات، الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي أسسها كمال الهلباوي عام 1997، وترأستها رغد التكريتي ذات الأصول العراقية.

وتضم القائمة، المجلس الإسلامي البريطاني الذي أكدت تقارير حكومية في البلد الأوروبي، أن له صلات غير معلنة بجماعة الإخوان، ويعد أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة، وهناك أيضا الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية الذي أسسه عصام يوسف في التسعينيات ويمتلك 11 فرعا في بريطانيا، حيث قرر بنك HSBC وقف التعامل بالحوالات البنكية المجدولة من المتبرعين لصالح هذا الصندوق ابتداء من 17 مايو 2020.

إضافة إلى مؤسسة قرطبة TCF، وهي مؤسسة فكرية شرق أوسطية تأسست مؤسسة قرطبة عام 2005 على يد أنس التكريتى، ومنظمة الإغاثة الإسلامية في بريطانيا، بدأ تأسيسها في مدينة برمنجهام البريطانية على يد هاني البنا.