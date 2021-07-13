شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تنظم زيارة لوفد شبابى مصرى يونانى قبرصى لمنطقة الأهرامات ومتحف الحضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارة للوفد الشبابي المصري اليوناني والقبرصي لمنطقة الأهرامات و"أبو الهول" التاريخية، ومتحف الحضارة القومي بالفسطاط، للتعرف على تاريخ مصر الممتد عبر الزمان والعصور، في إطار استمرار فعاليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS"،

وأجرى الشباب جولة عند سفح الأهرامات، كما استمعوا من أحد المرشدين السياحيين عن تاريخ بناء الأهرامات وملوكها الفراعنة خوفو وخفرع ومنكاورع، وعظمة الأجداد من المصريين القدماء الذين شيدوا هذا الصرح الأسطوري الذي يعد واحدًا من عجائب الدنيا السبع، علاوة على قصة بناء تمثال أبي الهول الشهير.

وحرص الشباب، خلال الجولة، على التقاط الصور التَذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول، معربين عن سعادتهم لزيارة هذا المكان الأثري العظيم الذي يجسد بحق عظمة الحضارة المصرية القديمة.

كما انبهر الشباب بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كافة أرجاء المتحف القومي للحضارة الذي نال صدى عالميا واسعا عقب احتفالية موكب المومياوات الملكية التي جرت مطلع أبريل الماضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. NOSTOS"، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر وقبرص واليونان"، بمحافظة الإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليوناني والقبرصي والذي ضم 250 من الجالية اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتم تنظيم زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها في الإسكندرية.

كما تم تنظيم النسخة الثانية لمبادرة إحياء الجذور للأطباء المصريين في إنجلترا بجانب الأطباء اليونانيين والقبارصة في نوفمبر 2018، وكذلك النسخة الثالثة عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا، كما تم البدء في تنفيذ النسخة الرابعة في ديسمبر 2019 بهدف ربط الشباب من الدول الثلاثة لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

وجاءت النسخة الحالية وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارة سيادة الوزيرة نبيلة مكرم إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا ولقائها الثلاثي مع نظيريها، كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين.