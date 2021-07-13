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القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل أول دورة تدريبة لشباب قطاع القاهرة من أجل تنمية المهارات الشخصية.

وقال محمد تيسير مطر في بيان نشره عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "في إطار خطة دعم الشباب، بيشرفني الإعلان عن أول كورس لتنمية المهارات الشخصية، مجاني بالكامل، والكورس هيكون عبارة عن 8 محاضرات لمدة شهر، مقسمة محاضرتين في كل أسبوع، سيحاضر خلالها مجموعة من الأساتذة المتخصصين في موضوعات مختلفة كـ(المقابلة الشخصية - كتابة السيرة الذاتية - سوق العمل - ازاي تبدأ مشروعك - التخطيط الاستراتيجي - الدعوة وكسب التأييد - التفاوض - المناظرات - الحوار والإقناع - حل المشكلات - البحث السريع) وكلها بتدور في إطار تأهيل الشباب للمنافسة على الفرص في سوق العمل، وتنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم".

وأشار إلى أن مكان الكورس سيكون في مقر حزب إرادة جيل بجاردن سيتي محافظة القاهرة، وبدايته يوم 31 يوليو القادم إن شاء الله، فلو سنك من 18 لـ 45 سنة وعندك الرغبة في الحضور، تقدر تسجل عن طريق الرابط ده وهيتم اختيار المشتركين والتواصل معاهم حسب العدد المتاح:

https://forms.gle/G6wVa9i21vTTe2zM8

يشترط الالتزام الكامل بالمواعيد وكل مشارك سيستلم شهادة موقعة من النائب محمد تيسير مطر وحزب إرادة جيل في نهاية الكورس.



محمد تيسير مطر يعلن تفاصيل أول دورة مجانية لتنمية المهارات لشباب القاهرة (1)



محمد تيسير مطر يعلن تفاصيل أول دورة مجانية لتنمية المهارات لشباب القاهرة



محمد تيسير مطر يعلن تفاصيل أول دورة مجانية لتنمية المهارات لشباب القاهرة



محمد تيسير مطر يعلن تفاصيل أول دورة مجانية لتنمية المهارات لشباب القاهرة (3)