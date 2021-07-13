شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بـ"النواب": مبادرة حياة كريمة تبث الحياة فى القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد إجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة النائب علاء عابد ، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لتطوير الطرق علي مستوي الجمهورية .

ويأتي الطلب المقدم من النائبين أحمد سعد نويصر، وأسماء سعد الجمال، بشأن حاجة مدينة الصف إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي مصر/ أسيوط الشرقى لخدمة أهالى مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة، في مقدمة طلبات الإحاطة، حيث قال النائب أحمد سعد نويصر أن مدينة الصف بها حوالي 100 ألف نسمة وهي بحاجة إلى إنشاء مخرج على الطريق الدائرى الإقليمي لافتا أنه سيخدم الأهالي فى الصف والقري المجاورة لاسيما تميز هذه المنطقة لكونها صناعية وزراعية.

وأضاف نويصر: "نحن بحاجة الي وجود طريق أمن لنقل البضائع والمواطنين ، ونعلم جميعا دور وزارتي النقل والمواصلات والتنمية المحلية لكننا نريد أن نعلم الجهة صاحبة حق الولاية على انشاء هذا المخرج.

وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال فى كلمته خلال إجتماع اللجنة بتحديد جهة الولاية الخاصة بإنشاء مخرج على الطريق الدائري الإقليمي مصر/ أسيوط الشرقي لخدمة أهالي مدينة الصف وتوابعها بمحافظة الجيزة ضمن ، متسأله عما اذا كان سيتبع المحافظة أو الهيئة العامه للطرق والكباري ، أو إدراجة ضمن مبادرة حياة كريمة "

وأشارت البرلمانية إلى أنه سيسهل حركة المرور و يوفر الوقت والمواصلات خاصة مع وجود مشاكل داخلية بشأن وسائل المواصلات، فيما أقترح النائب عبد الوهاب خليل ربط طريق مصر اسيوط الشرقي بالطريق الغربي.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بتشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر والنائب أحمد سعد نويصر ، والنائبة أسماء الجمال وتنتقل اللجنة لمعاينة المدخل والمخرج الخاص بمدينة الصف ، ومدي إمكانية ربط الطريق الشرقي بالغربي حسب إقتراح النائب عبد الوهاب خليل .

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل ، أننا في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي وإعادة البسمة لأهالي القري، من خلال مبادرة حياة كريمة الذي بث الحياة مرة في القري المصرية وبالتالي ، يجب أن يكون هناك لها مخرج لمدينة الصف يسهل الوصول للقاهرة.

كما شهدت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق، وكذا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بوضع خطة زمنية بمواعيد الإنتهاء منه ويخطر بها النائب مقدم طلب الإحاطة بحيث يكون على علم بكل التفاصيل التى يتم عملها .