شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن العاملين بأحد الفنادق بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين بخصوص عمال أحد الفنادق بالأقصر.

وقال النائب بهاء الدين أبو الحمد، إن الفندق يعيش العاملين به حالة من الرعب بسسب قيام إدارة الفندق بالاستغناء عنهم في نهاية شهر يونيو 2021، لقيام الشركة المالكة ببيع الفندق والذي يمثل عددهم 120 عاملا.

وطالب أبو الحمد، بسرعة اتخاذ القرارات للمحافظة على هؤلاء العاملين وأسرهم رحمة بهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة للرقابة علي المنشات السياحية، إن وزارة السياحة لديها التزام أدبى تجاه جميع العمال بإلزام كافة المنشآت بعدم التعرض للعمال والحفاظ على العمالة.

وأوضح أن هذا الفندق مملوك لشركة خاصة، وأن الشركة أوضحت أنه منذ عام 2010 تأثرت الشركة بشكل قوي وتعرضت لخسائر قوية، فقامت الشركة بعرض الفندق للبيع، وقام الفندق بوقف رخصة العمل مع التزامه بإعطاء العمال حقوقهم المادية، ومع إجراء عملية البيع، طالبت الوزارة الفندق بدفع كافة المستحقات المالية عند إنهاء العمل معهم.

وأضاف "عبد الفتاح" أن شركة الإدارة الجديدة لديها أماكن أخري تستطيع استيعاب فيها هؤلاء العمال وجاري مطالبة الشركة بتقديم عروض العمل وسيتم عرضها علي العمال.

وطالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، وزارة السياحة بضرورة التفاوض مع شركة الإدارة الجديدة بتوفير أماكن عمل للعاملين وسرعة تسليمهم العمل.

وأوضح هيثم الدهان، ممثل وزارة القوى العاملة، أن هناك اجتماعات تفاوض تمت منذ أيام، وأسفرت المفاوضات على صرف ثلاثة شهور لمدة سنتين طبقا للقانون، ومنح شهادة خبرة لجميع العاملين بالفندق، وهذه الاتفاقيات في طور إمضائها لتنفيذها.

وطالب النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في نهاية الاجتماع، بصورة من محضر هذا الاجتماع وإرجاء المناقشة لحين حضور مدير مديرية الإدارة بالأقصر، ومدير الاتصال السياسي بالقوي العاملة، ووكيل وزارة السياحة المشرف على الفنادق ومساعد وزير السياحة، وممثل القوي العاملة بالأقصر، والذي حضر الاجتماع مع الشركة الجديدة لتوضيح موقف هذا الاجتماع.