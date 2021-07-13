"سعفان": مشروع "أضواء" يضمن الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مشروع أضواء يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ في الفترة الحالية، ويرجع ذلك إلى كونه مشروع إقليمي يستهدف النهوض بالعمل اللائق في مصر، وتونس، والمغرب، والجزائر، ومن ثم نشر ثقافة العمل اللائق، وتعزيز حقوق العمال في شمال إفريقيا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا بحضور إريك أوشلان؛ مدير فريق العمل اللائق لشمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، وممثلي شركة اريكسون، وأعضاء اللجنة الاستشارية، ممثلي الوزارات والجهات الحكومية وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال.

وقال الوزير، إن المشروع يتكون المشروع من ثلاث مكونات أساسية لتحقيق التنمية على المستوى الإقليمي وضرورية لإحراز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، حيث يرتكز المكون الأول على تحسين عملية جمع وتحليل البيانات واستخدامها في إصلاح السياسات الاقتصادية لتوجه نحو النمو الغني بالوظائف.

وأشار إلى أن المكون الثاني يعمل على دعم التصديق على معايير العمل الدولية وانعكاسها على التشريعات الوطنية وتعزيز الوعي بهذه المعايير وضمان تطبيقها، لافتا إلي أن المكون الثالث يهتم بتعميق إشراك القطاع الخاص نحو تحقيق العمل اللائق في قطاع الاتصالات باعتباره أبرز القطاعات التي تتفاعل مع وظائف المستقبل.

وكشف الوزير، أن المشرع يمتاز بأنه يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الشريكة بهدف دعم متخذي القرار، وضمان الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية من خلال تعزيز القدرات وإعداد الدراسات التشخيصية، إضافة الى تعزيز معرفة السلطات التشريعية والهيئات القضائية بمعايير العمل الدولية.

وأوضح أن المشرع، نفذ خلال الفترة الماضية عددا من الأنشطة المقرر استعراضها خلال اجتماع اليوم، مشيدا بأحد الدراسات المهمة التي أطلقها المشروع بالتعاون مع الوزارة في ديسمبر 2020 تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة" التي تعكس واقع سوق العمل المصري مع بناء تصور لمستقبل الوظائف في مصر، مع تقديم عدد من النتائج والتوصيات الرئيسية المهمة التي بدأت الوزارة بالفعل في تبنيها من خلال خطط العمل المستقبلية، متمنيا أن تكون كافة الدراسات المستقبلية على نفس المستوى وتخلص إلينا بعدد من التوصيات القابلة للتنفيذ.

واختتم الوزير كلمته موجها الشكر لكافة الحضور متمنيا لهم التوفيق والنجاح في فعاليات اجتماعهم ، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المباشر بين كافة الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.

ومن جانبه قدم ايريك أوشلان، الشكر لوزير القوى العاملة على حضوره أول اجتماع للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل الناهض شمال أفريقا "أضواء" ، وعلى دعمه لأعمال هذا المشروع.

وأشار أوشلان، إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ينفذ عدد من مشروعات التنمية فيما يخص العمل اللائق ، وعمل الأطفال ، وفي مجال الحماية الإجتماعية وريادة الأعمال والتي تعد أحد الأهداف الرئيسية لهذا المشروع.

وتابع: إن مشروع "أضواء" يركز على مشاركة القطاع الخاص في التنمية ويعمل مع العديد من الشركاء داخل وخارج مصر.